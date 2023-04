Prodi: “La UE ha perduto il ruolo internazionale”

FIRENZE, 05 APR – Oggi il problema è la pace, inutile girarci intorno, e che cosa può fare l’Europa, non solo per la pace, ma in questo grande clima di cambiamento. E’ chiaro, bisogna essere onesti, l’Europa ha perduto il ruolo internazionale, progressivamente, nel tempo, e a lungo”.

Lo ha detto Romano Prodi, ex presidente del Consiglio, della Commissione europea e attuale presidente della Fondazione per la Collaborazione fra i Popoli in occasione della lectio magistralis dedicata a Giorgio La Pira, all’istituto universitario europeo di Firenze. Per Prodi, l’Europa “ha un grande ruolo economico ma abbiamo visto come in questo periodo non abbia esercitato alcuna influenza decisiva per la guerra e per la pace”. (ANSA).