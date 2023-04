Usa, le cene dei vegani nudi “per connettersi con il proprio corpo”

C’è un nuovo trend che sta spopolando a New York e si chiama “Füde Dinner Experience”: si tratta di una cena con un particolare dress code, si sta a tavola completamente nudi.

A questo bisogna anche aggiungere un altro particolare: i commensali sono dei perfetti sconosciuti. A celebrare questa tendenza è l’autorevole New York Times che racconta la storia della “Füde Dinner Experience”. Padrona di casa di questa cena senza veli è la modella e artista Charlie Ann Max. Al costo di 88 dollari e previa approvazione, gli ospiti si siedono alla tavola con altri perfetti sconosciuti e per quale ora, assaporando un menù vegano, si scrollano di dosso ogni tabù.

Sono diversi i motivi per cui ci si spoglia a questa cena. Li racconta la stessa Charlie Ann Max: alcuni vogliono sentirti più connessi con il proprio corpo, altri vogliono stringere amicizie disinibite. I commensali sono soprattutto di sesso femminile, i maschi non sono completamente esclusi ma qualcuno deve garantire per loro.

Max ha cominciato a sperimentare alcuni eventi nudi, tra cui la respirazione, nel 2020. All’inizio era solo su invito ma quando si è diffusa la voce sui social media, le cene sono andate a ruba e le richieste sono arrivate da ogni parte del mondo. Ora la modella si divide tra New York e Los Angeles. Ogni “Füde Experience dinner” ha un tema, ad esempio “Self-Love” oppure “Muse/Museum”. L’ultima cena a New York si è focalizzata sul ciclo mestruale, “Embracing Your Inner Rhythms: for Individuals to Connect with their Menstrual Cycles” (L’accettazione dei propri ritmi interiori: per gli individui che vogliono connettersi con I cicli mestruali). tgcom24.mediaset.it