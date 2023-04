Migranti, Massolo lancia l’allarme: attenzione ai jihadisti dalla Tunisia

Le ondate migratorie sono sempre più frequenti. E l’arrivo della bella stagione tenderà ad aggravare ulteriormente il problema. Se n’è parlato nel corso della trasmissione Stasera Italia in onda il 3 aprile su Rete4. Ospite in studio Giampiero Massolo, presidente dell’Ispi, l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Per Massolo il problema migratorio dev’essere affrontato a livello europeo perché è dai Paesi del Mediterraneo che potrebbe arrivare la minaccia jihadista in Europa.

“C’è anche una componente di islamizzazione perché c’è una componente di fratellanza musulmana sul territorio tunisino – ha detto Massolo durante Stasera Italia – E la Tunisia viene percepita sempre di più come un punto di debolezza e quindi da lì si incanala sia il traffico degli esseri umani, sia eventuali fenomeni di terrorismo jihadista. E questo per noi è inaccettabile perché ha una ripercussione diretta sulla sicurezza del nostro Paese e non solo sul nostro Paese. Per questo è l’Europa intera che si deve far carico di questo tipo di problemi”. www.iltempo.it