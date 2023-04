Guerra per la droga, notte violenta a Marsiglia: 3 morti e 3 feriti gravi

In Francia almeno tre ragazzi sui 20 anni sono morti e altri tre sono in pericolo di vita dopo essere stati centrati da colpi d’arma da fuoco in tre distinte sparatorie avvenute nella notte in diversi sobborghi popolari a nord di Marsiglia, noti per il traffico di droga.

Secondo la polizia ci sono almeno altri cinque feriti meno gravi. Con gli ultimi 3 morti, salgono a 13 le persone uccise dall’inizio dell’anno a Marsiglia, il più delle volte sullo sfondo del traffico di droga. tgcom24.mediaset.it