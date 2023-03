Usa, “sciamano scarcerato dopo il video che lo scagiona”

“È quasi ora! Dopo essere stato condannato a quasi 3 anni di carcere per reati non violenti, Qanon Shaman è stato rilasciato, con 14 mesi di anticipo, poche settimane dopo che Tucker Carlson aveva mandato in onda il video del 6 gennaio che lo scagiona e che i suoi avvocati difensori affermano di non aver mai visto. Ora abbiamo bisogno di responsabilità per coloro che hanno nascosto le prove per promuovere la loro falsa narrativa!”

Lo scrive Donald Trump Jr. su Twitter.

It’s about time! After being sentenced to almost 3 years in prison for non violent offenses the Qanon Shaman has been released, 14 months early, just weeks after @TuckerCarlson aired exculpatory January 6th video that his defense attorneys claim they never saw. Now we need… pic.twitter.com/XF8qEq5dzz

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) March 30, 2023