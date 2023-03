“Non mi sento bene”, Dj Papi stroncato da un malore

Padova – Un malore subito dopo essersi alzato dal letto e il cuore di Dj Papi si è fermato. Inutili i soccorsi: Nicola Alfonsi (Dj Papi) è morto a 53 anni. Animatore e presentatore di eventi, Nicola Alfonsi era impiegato alla Telecom ed era il vicepresidente dell’associazione Le Maschere di Cadoneghe, alle porte di Padova, ed era molto noto nell’ambito dell’associazionismo e per aver presentato eventi, come la sfilata dei carri di Carnevale in notturna a Cadoneghe, kermesse dello scorso 11 marzo a cui ha partecipato con il suo inseparabile cilindro nero, riportano i media locali.

Nicola Alfonsi, secondo le prime informazioni, sarebbe crollato a terra a casa, colpito da un infarto. I soccorsi e la corsa in ospedale, purtroppo si sono rivelati inutili.

Lascia la moglie e le tre figlie di 22 anni, 19 e 16 anni.

