Congo, miniera frana per la pioggia: operai salvati scavando a mani nude

Un gruppo di lavoratori è stato salvato dall’essere sepolto da una frana in una miniera nella Repubblica Democratica del Congo. Il video mostra come un uomo riesce a salvare un totale di nove minatori che erano rimasti intrappolati all’interno delle mura della miniera. Prima con una pala, e poi a mani nude, riuscì a creare un’apertura per far uscire gli operai dalle macerie.

Gli incidenti minerari sono all’ordine del giorno nel Paese centrafricano e sono causa di decine di morti anno dopo anno. Soprattutto nelle miniere non regolamentate della provincia del Sud Kivu, dove sabato scorso è crollata una miniera d’oro.