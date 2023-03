Si accascia a terra e muore sotto gli occhi dei passanti

Dramma a Canonica d’Adda (Bg): un uomo di 49 anni è morto mentre camminava in Via Giuseppe Verdi, a pochi passa dalla farmacia. E’ successo martedì pomeriggio poco prima delle 17: si è accasciato a terra e per lui non c’è stato più niente da fare, a nulla sono serviti i ripetuti tentativi di rianimarlo. Sono stati i passanti a dare l’allarme al 112.

Sul posto la centrale operativa ha inviato l’automedica, l’infermierizzata e un’ambulanza della Croce Rossa. I sanitari intervenuti hanno potuto solo costatarne il decesso: morto per cause naturali, probabilmente per un infarto. La salma resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuali e ulteriori accertamenti: rilievi affidati ai carabinieri. Ma il caso è chiuso.

www.bresciatoday.it