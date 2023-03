Garlasco, titolare del pub Todo Mundo stroncato da un malore

Un grave lutto ha colpito nelle scorse ore la comunità di Garlasco e non solo. All’età di 47 anni è scomparso improvvisamente Danilo Delu titolare del pub Todo Mundo di corso Cavour. Stando alle prime ricostruzioni Delu sarebbe stato trovato già privo di vita all’interno del suo appartamento situato vicino al pub in corso Cavour.

A stroncarlo un malore che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Da alcuni giorni gli amici non l’avevano più visto e ieri intorno alle 13 sono andati a vedere cosa gli fosse successo. Il medico del 118 intervenuto sul posto non ha potuto far altro che costatarne il decesso. “Pelo” come veniva chiamato amabilmente da tutti, avrebbe compiuto 48 anni il prossimo 6 maggio. […] www.vigevano24.it