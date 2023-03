Stoltenberg: “Occidente sostenga Kiev in una guerra di logoramento”

Vladimir Putin non ha immediati piani di pace per la guerra in Ucraina, anzi “vuole più guerra”, e per questo l’Occidente deve prepararsi a fornire aiuti a Kiev ancora per molto tempo. È quanto ha annunciato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un’intervista al quotidiano britannico The Guardian. Putin è impegnato in “una guerra di logoramento”, ha spiegato Stoltenberg, la Russia sta aumentando la produzione industriale militare e “si rivolge a regimi autoritari come l’Iran o la Corea del Nord e altri per cercare di ottenere più armi”.

Di conseguenza, Stoltenberg ha ribadito che gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia, la Germania e altri Stati Occidentali devono essere pronti a sostenere l’Ucraina con armi, munizioni e pezzi di ricambio. “La necessità continuerà a esserci, perché questa è una guerra di logoramento”, ha sottolineato il segretario generale della Nato, aggiungendo che durante il prossimo vertice dell’alleanza nella capitale lituana Vilnius, chiederà che i Paesi membri spendano almeno il 2 per cento del loro Pil per la difesa. L’obiettivo, ha sottolineato Stoltenberg, è “consentire agli ucraini di lanciare un’offensiva e riconquistare il territorio”. Al momento solo sette dei 30 paesi membri della Nato hanno raggiunto questo obiettivo. liberoquotidiano.it