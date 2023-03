Mestre, morto giocatore di football di 39 anni

Giacomo Aliota (Foto San Marco Rugby)

Un malore improvviso domenica mattina ha stroncato la vita di Giacomo Aliota, 39enne padre di due figli di soli 8 e 4 anni. Sotto choc le comunità di Mestre (Venezia), dove Aliota viveva, e Mogliano Veneto di dove era originario. Come riporta la stampa locale, venerdì scorso il 39enne era sceso in campo con la sua squadra di football americano, il Cocai TerraFerma American Football Team. Il giorno dopo aveva trascorso la giornata in famiglia e nulla lasciava presagire la tragedia.

Nella notte di sabato ha accusato un malore e domenica mattina la compagna si è accorta che Giacomo faticava a respirare, così sono stati allertati i soccorsi. Il personale del 118, arrivato sul posto, ha provato a lungo a rianimare Aliota ma ogni tentativo si è rivelato vano. I familiari hanno chiesto che sia eseguita l’autopsia per chiarire le cause del decesso. https://www.today.it