Malta, verso pene più severe per promozione terapia conversione di genere

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Parlamento maltese ha iniziato a discutere gli emendamenti alla legislazione sulla terapia di conversione, in modo che la promozione o la pubblicità di tale pratica comporti una sanzione più severa. La terapia di conversione si riferisce a qualsiasi trattamento, pratica o sforzo sostenuto che miri a cambiare, reprimere o eliminare l’orientamento sessuale, l’identità di genere e/o l’espressione di genere di una persona.

Il segretario parlamentare per le riforme, Rebecca Buttigieg, ha affermato: “crediamo in una società aperta a tutti e questi emendamenti garantiscono il nostro impegno per migliorare i diritti umani nel Paese”. Il disegno di legge include anche sanzioni e pene detentive per chiunque offra, esegua o sottoponga una persona a qualsiasi tipo di procedura di conversione. Buttigieg ha affermato che le pratiche non funzionano e servono solo a infliggere danni psicologici alle persone.