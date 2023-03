Usa, sparatoria in scuola di Nashville: 3 bambini uccisi

Sparatoria in una scuola di Nashville, la Covenant School, in Tennessee. Secondo l’emittente News Channel 5, affiliata alla Cnn, 3 bambini sono stati uccisi. Inutile la corsa al Monroe Carell jr Children’s Hospital presso la Vanderbilt University. L’aggressore è stato ucciso, secondo le informazioni diffuse dalla polizia. Il dipartimento dei vigili del fuoco fa riferimento a “diversi pazienti” soccorsi.

La Covenant School, come si legge sul sito dell’istituto legato alla chiesa presbiteriana, è frequentata da circa 200 bambini. La Covenant School comprende scuola materna e classi delle elementari per studenti di età fino a 11-12 anni.

A uccidere una donna di 28 anni secondo quanto riferisce la polizia su Twitter. La donna non è stata ancora identificata per nome e non è ancora stato individuato un collegamento tra la giovane e l’istituto scolastico. Si tratta della 128esima sparatoria di massa negli Stati Uniti nel 2023, secondo i dati del Gun Violence Archive.

“Ora sappiamo che ci sono tre studenti feriti a morte e tre adulti all’interno della scuola. Stiamo lavorando per identificare le vittime. Compreso l’assassina, un totale di sette persone sono state uccise a seguito dell’incidente di questa mattina al scuola”, ha detto Don Aaron del dipartimento di polizia di Metro Nashville.

ADNKRONOS

