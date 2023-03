Immobile occupato da abusivi, tribunale: lo Stato risarcisca i proprietari

Tutto vero: il tribunale civile di Roma ha condannato la Presidenza del Consiglio e il ministero dell’Interno a pagare 6,3 milioni di euro. I beneficiari? I proprietari dell’ex salumificio Fiorucci, Nel lontano 27 marzo 2009 l’edificio venne occupato e dal quel giorno ci vivono 200 persone in emergenza abitativa.

Lo stabile, un ex mattatoio, si trova in via Prenestina ed è caratterizzato da oltre 2mila metri quadri. L’edificio ha preso il nome di Museo dell’Altro e dell’Altrove di Metropoliz, visto che artisti provenienti da tutto il mondo lasciano sulle pareti disegni vari. Dopo 14 anni però la proprietà dello stabile, la società Ca.Sa. srl della famiglia Salini, vuole realizzarci 252 nuovi appartamenti. Peccato però che fino ad ora l’edificio è occupato e non è mai stato sgomberato dalle forze dell’ordine.

La colpa? Dello Stato che “ha tenuto una condotta ingiustificatamente omissiva, caratterizzata dalla protrazione nel tempo di una sostanziale dismissione dei compiti di pubblica sicurezza”. Nella sentenza la giudice Assunta Canonaco denuncia un comportamento omissivo proseguito anche sotto la guida di Piantedosi e Meloni. Da qui la decisione del Tribunale che li chiama a corrispondere un indennizzo ai proprietari dello stabile fino al suo sgombero. Il tutto ammonta a oltre ai 6,3 milioni, ai quali vanno ad aggiungersi altri 27,9 milioni di euro già versati in precedenza. www.liberoquotidiano.it