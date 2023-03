Konarè: “vogliono usare gli africani come bomba umana”

“Vogliono usare gli africani come bomba umana in Europa pronta ad esplodere nel momento più opportuno. Meloni, per favore, di’ qualcosa! Il popolo africano te ne sarà grato”. Questa la sintesi estrema delle parole che Mohamed Konare, Leader del Movimento Panafricanista in Italia ha indirizzato al Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni.

video dal canale Mepiu