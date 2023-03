Proteste in Francia, sembrano scene di guerra: “Macron dittatore”

(askanews) – Centinaia di manifestanti si sono radunati nel Porto Vecchio di Marsiglia prima di marciare contro la riforma delle pensioni imposta dal presidente Macron che ieri, in diretta tv, ha ribadito di voler andare avanti e di essere pronto ad accettare l’impopolarità perché la legge che innalza l’età minima di pensionamento da 62 a 64 anni è “necessaria” e “nell’interesse generale del Paese”. È il nono giorno di mobilitazione, i sindacati hanno organizzato manifestazioni nelle principali città, si temono disordini e sono stati mobilitati 12mila poliziotti, 5.000 solo a Parigi.

La protesta per la riforma delle pensioni è arrivata anche alla Gare de Lyon a Parigi, dove alcune centinaia di manifestanti hanno marciato sui binari, interrompendo il traffico ferroviario.Hanno srotolato striscioni con scritto “Sciopero generale” e urlato slogan come “Anche se Macron non vuole, noi siamo qui”.

JUST IN: Protests in France are NOT LETTING UP, videos from Paris emerge showing what looks like a war zone..

WHY IS THE MEDIA HIDING CIVIL UNREST?

pic.twitter.com/OP64Km1UCT

— Chuck Callesto (@ChuckCallesto) March 23, 2023