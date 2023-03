Le Iene, badante truffata dalla figlia di un noto politico

Antonino Monteleone e Nicola Remisceg, inviati de Le Iene, partendo dal racconto della badante romena Mariana, hanno smascherato una donna che esercitava abusivamente la professione di avvocato a Firenze. Questa persona è figlia di un politico italiano molto noto il cui nome però non è stato rivelato. Il servizio è andato in onda nella puntata di martedì 21 marzo, in prima serata su Italia 1.

Nei giorni scorsi, tramite l’avvocato Mattia Alfano, la signora Mariana ha presentato denuncia. La truffa sarebbe stata davvero spregiudicata visto che la finta legale avrebbe preso in carico una causa di lavoro pur non essendo iscritta all’albo degli avvocati, e poi avrebbe costruito una sentenza con carta intestata del Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro per farsi pagare poche centinaia di euro.

Qui il servizio de Le Iene

Raggiunta da Le Iene la finta avvocato all’inizio ha negato tutto ma poi si è tradita e incalzata da Monteleone è stata costretta a confermare tutto. Quindi ha cercato di convincere l’inviato delle Iene e il programma a non mandare in onda il servizio dicendosi disposta a pagare anche 20mila euro: “Per cortesia io non posso essere mandata in onda. Mi fate fare una figura di me***. La signora lo sapeva che non sono avvocato. Io non ho mai preso una lira da lei. Vi pago, veramente, vi pago. Quanto vuole la signora? Vi do 20mila euro”. Infine ammette: “Ho fatto una cavolata, grossa, grossa, grossa”. www.liberoquotidiano.it