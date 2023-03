Mosca apre indagine penale sul procuratore della Cpi

(ANSA) – MOSCA, 20 MAR – Mosca ha aperto un’indagine penale contro il procuratore della Corte penale internazionale Karim Khan, dopo che il tribunale con sede all’Aja ha emesso un mandato di arresto per il presidente Vladimir Putin. “Il Comitato investigativo russo ha aperto un procedimento penale contro il procuratore della Corte penale internazionale Karim Ahmad Khan” e diversi giudici della Cpi, ha dichiarato il Comitato investigativo, sottolineando la loro decisione “illegale” di chiedere l’arresto di Putin.

Lasciati sbalordire, guarda che combinazione! – Kim Dotcom: “il procuratore della Corte penale internazionale Karim Khan, che ha accusato Putin di crimini di guerra per aver evacuato bambini da una zona di guerra, ha fatto rilasciare suo fratello pedofilo Imran Khan da una prigione del Regno Unito con una pena ridotta un mese fa.”

Have your mind blown: International Criminal Court prosecutor Karim Khan who charged Putin with war crimes for evacuating children from a Warzone had his convicted pedophile brother Imran Khan released from a UK prison on a reduced sentence one month ago. https://t.co/REoOm6syWC

— Kim Dotcom (@KimDotcom) March 18, 2023