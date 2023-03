Youtube riammette Trump dopo 2 anni di sospensione

WASHINGTON, 17 MAR – Anche Youtube ha ripristinato l’account di Donald Trump, dopo oltre due anni di sospensione per (con la scusa, ndr) aver incitato i suoi fan ad assaltare il Capitol il 6 gennaio 2021 per ribaltare l’esito del voto. Meta ha già fatto lo stesso su Facebook e Instagram all’inizio dell’anno, mentre Twitter ha riabilitato il tycoon in novembre, su iniziativa del nuovo proprietario Elon Musk.

Google licenzia migliaia di dipendenti

gennaio 2023 – Il taglio di 12mila posti di lavoro a Google è stato annunciato ai dipendenti via e-mail. L’amministratore delegato di Alphabet Sunbdar Pichai ha infatti inviato un messaggio di posta elettronica per avvisare gli addetti dell’azienda controllata. Lo riferisce l’agenzia Bloomberg citando le parole di Pichai, il quale si assume “la piena responsabilità della decisione” con la quale il colosso della ricerca su Internet si allinea ad altri big della rete: da Meta a Twitter, ad Amazon. ANSA