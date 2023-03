Firenze, vandali ecologisti imbrattano Palazzo Vecchio. Nardella: “barbari”

Attivisti ambientalisti, pare due, hanno imbrattato pochi minuti fa di vernice arancione la facciata di Palazzo Vecchio a Firenze e sono stati bloccati dal sindaco Dario Nardella che proprio in quel momento stava effettuando un sopralluogo sull’Arengario. L’episodio è avvenuto poco fa. I turisti che si trovavano in piazza hanno cominciato a fischiare gli ambientalisti. Secondo quanto si apprende apparterrebbero al gruppo Ultima generazione.

Sono già in corso le operazioni di pulizia della facciata di Palazzo Vecchio imbrattata stamani da alcuni ambientalisti con vernice arancione. Tra coloro che partecipano alla pulizia del rivestimento in pietre c’è anche il sindaco Dario Nardella che è salito su un ponteggio mobile munito di tubo dell’acqua e spazzola con cui provvede personalmente a rimuovere l’imbrattamento dalla facciata. Nardella, secondo ricostruzioni, era sul posto per un sopralluogo quando è scattato il blitz ed è intervenuto per bloccare gli autori.

“Sono dei barbari. Non è così che si protesta, dovrebbero difenderla la civiltà”, ha detto Nardella ai primi cronisti accorsi sotto Palazzo VecchioIl sindaco ha parlato appena sceso dal ponteggio sul quale era salito per dare una mano a pulire con idranti le pietre imbrattate con vernice arancione. Il sindaco era in piazza della Signoria per un sopralluogo mentre gli attivisti sono entrati in azione. Lui stesso è intervenuto a sua volta per bloccarne uno dando manforte ai vigili urbani che si stavano lanciando all’inseguimento. Per fortuna in piazza c’erano dei restauratori esperti, presenti per altri interventi a una scultura; ciò ha consentito di intervenire correttamente subito per rimuovere la vernice, usando acqua, e limitando il danneggiamento. La tempestività di questo intervento è ritenuta fondamentale. Sul posto anche i vigili del fuoco. ANSA