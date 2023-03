Nigeriano dà in escandescenze al pronto soccorso, sanitari minacciati con le forbici

Tenta di aggredire i sanitari del pronto soccorso con un paio di forbici: 41enne bloccato con il taser. E’ successo a Vigevano nella mattinata di domenica 12 marzo 2023. Attimi concitati nella mattinata di domenica in pronto soccorso dove, intorno alle 6.30, un 40enne nigeriano ha dato in escandescenze minacciando e aggredendo con un paio di forbici il personale sanitario.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo era stato visitato al pronto soccorso la sera precedente. Dopo le dimissioni aveva trascorso la nottata in sala d’attesa. A un certo punto, ha cominciato a chiedere insistentemente un passaggio ai medici. Al loro rifiuto ha sfondato un vetro per poi distruggere un computer. Successivamente ha afferrato un paio forbici minacciando medici e infermieri, e ferendone anche uno, fortunatamente in modo non grave.

Bloccato con il taser

Per riportare la calma, sul posto sono dovuti intervenire gli Agenti del Commissariato di Vigevano che per immobilizzarlo hanno dovuto usare il taser in loro dotazione. A quel punto il 40enne, è stato bloccato e trasferito in carcere a Pavia, in attesa dell’udienza di convalida. (https://primapavia.it)