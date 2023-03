UE, direttiva case ‘green’? “Serve per danneggiare Putin”

BRUXELLES – “Per far fronte alla crisi del costo della vita provocata dall’aumento del costo dell’energia e per affrontare l’emergenza climatica abbiamo una soluzione facile, che isola anche Putin: isolare le case“. Così l’eurodeputato dei Verdi europei Ciaràn Cuffe, relatore per l’Europarlamento per la Direttiva sull’efficienza energetica degli edifici, si è rivolto in italiano all’emiciclo di Strasburgo. “Eccomi qui a rovinare la lingua italiana cercando di promuovere i vantaggi dell’ammodernamento degli edifici ai miei colleghi italiani“, ha commentato successivamente. Come relatore, ha detto Cuffe nel suo discorso, “voglio che l’Unione europea e gli Stati membri affrontino queste crisi”, climatica ed energetica, “contemporaneamente”.

“Gli edifici sono responsabili di più di un terzo delle emissioni ad effetto serra nell’Ue – ha ricordato l’eurodeputato irlandese – un piano di ristrutturazione a livello europeo creerebbe centinaia di migliaia di posti di lavoro a livello locale e contribuirebbe a far fronte a queste due crisi”. “Con ambiziose norme sulla performance energetica – ha aggiunto – intendo strappare alla povertà energetica milioni di europei e mi prefiggo di inserire delle salvagruadie sociali per le persone più a rischio”. “Mi auguro – ha concluso Cuffe – trattative proficue con la presidenza svedese”. ANSA EUROPA