Gualtieri: “Roma è una delle città piu sicure del mondo”

“Roma è una delle città piu sicure del mondo, detto questo Roma è un’importante piazza di spaccio e c’è una presenza significativa della criminalità organizzata. E’ presto per parlare di guerra di mafia, ma tre episodi così ravvicinati non possono che crerare allarme e sollecitare un impegno maggiore per la repressione di singoli eventi. Ringrazio le forze di pubblica sicurezza e la magistratura ma è necessario avere una grandisisma attenzione. Preoccupa la diffusione di stupefacenti e la presenza di piazze di spaccio”

Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, intervenuto a Rainews24 dopo gli ultimi tre omicidi avvenuti in due giorni nella capitale. “Mi auspico che i tempi per la nomima del nuovo Prefetto siano brevissimi. Con Frattasi stavamo facendo un lavoro eccellente, stavamo concludendo due protocolli antimafia per il contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione negli appalti”. (ITALPRESS).