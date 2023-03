Usa, tracollo First Republic Bank nel pre-trading a Wall Street

13 MAR – First Republic Bank, una delle banche regionali Usa finite sotto pressione dopo il fallimento di Svb, non riesce a calmare i mercati nonostante con una nota nella notte abbia affermato di “aver rafforzato e diversificato la sua posizione finanziaria attraverso l’accesso a liquidità aggiuntiva messa a disposizione dalla Fed e da da Jp Morgan”, con l’effetto di disporre di oltre 70 miliardi di dollari di liquidità inutilizzata.

Nonostante le rassicurazioni dei vertici, secondo cui “la posizione di capitale e liquidità della banca è molto forte”, il titolo affonda di oltre il 60% nel pre-marketing a Wall Street. ANSA

Biden: “Sono fermamente impegnato a ritenere pienamente responsabili i responsabili di questo pasticcio”

Biden: “I am firmly committed to holding those responsible for this mess fully accountable"

So… Powell?

— zerohedge (@zerohedge) March 13, 2023