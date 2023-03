Allarme degli 007: “685mila migranti in arrivo dalla Libia”

Nei rapporti settimanali sull’immigrazione che vengono mandati al governo italiano, gli 007 sottolineano come in Libia, nei campi di detenzione ma non solo, ci siano 685mila migranti irregolari pronti a partire per sbarcare sulle coste italiane. Lo riporta il Corriere della Sera. La stessa cifra circola nei tavoli interministeriali che sono chiamati a occuparsi di questo tema che ha ripreso il carattere dell’emergenza: in tutto il 2022, anche a causa della pandemia, gli arrivi erano stati “solo” 104mila: solo la cifra sui possibili arrivi dalla Libia è quindi quasi sette volte superiore.

Decreto migranti in Senato: occhi puntati sulla protezione speciale

Partirà in Senato l’esame del nuovo decreto sui migranti, varato dal Consiglio dei ministri a Cutro, e mercoledì dovrebbe essere assegnato alla commissione Affari costituzionali. Occhi puntati in particolare su eventuali modifiche alle misure sulla protezione speciale umanitaria, su cui c’è stata un’interlocuzione, come accade non di rado si fa notare, fra l’ufficio legislativo del Quirinale e quello di Palazzo Chigi, prima della chiusura del testo definitivo, poi emanato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. tgcom24.mediaset.it