Tajani: ‘il mito dell’armata russa è crollato’

“Putin era convinto di vincere in tre giorni, invece e’ crollato il mito dell’armata russa. Sono in difficoltà, e Putin deve trovare una via d’uscita. Ma la soluzione non può essere la resa dell’Ucraina, che deve mantenere la sua indipendenza”. A dirlo e’ il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervistato a LetExpo.

“Colgo con speranza le parole del ministro Lavrov, per cui l’incontro con il segretario di Stato Blinken, in occasione del G20 in India, si è svolto in maniera serena e positiva. Finché non si chiudono le porte alla diplomazia c’è la speranza di una soluzione”, ha concluso Tajani.

“Proposta zona franca attorno a Zaporizhzhia”

“Abbiamo insistito perché la Cina faccia pressioni sulla Russia, ad esempio perché non fare una zona franca attorno alla centrale di Zaporizhzhia? Lo abbiamo anche proposto al presidente dell’Onu. E così rinforzare il corridoio verde del grano per l’Africa, dove ci sono fughe di massa per la fame”. Lo ha affermato a Verona il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a proposito del conflitto in Ucraina “Tutto ciò che possiamo fare – ha aggiunto Tajani – lo facciamo, l’ho ribadito al ministro degli Esteri ucraino Kuleba, e in tutte le sedi. Ho ribadito l’impegno politico, economico e militare. Fermo restando – ha concluso – che il nostro obiettivo è la pace, non siamo guerrafondai”.

