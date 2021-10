Campania, De Luca: 50% dei positivi è vaccinato, serve la terza dose

Il 50% di positivi è vaccinato – “Dobbiamo prepararci a una campagna di massa di vaccinazione con la terza dose”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì.

Il 50% dei positivi è vaccinato anche con doppia dose

“La metà dei positivi non è vaccinato e quelli che vanno a finire in ospedale e nelle terapie intensive sono quasi al 100% persone non vaccinate – ha sottolineato – . Ma registriamo un altro 50% di positivi vaccinati anche con doppia dose: questo vuol dire che la capacità di protezione del vaccino si va esaurendo con il passare dei mesi e significa che dobbiamo prepararci a una campagna di massa di vaccinazione con la terza dose”.

“Io – ha raccontato De Luca – la terza dose l’ho fatta venerdì scorso e, toccando ferro, godo di ottima salute. Dobbiamo comprendere che a mano a mano che passa il tempo la soglia di protezione e la dotazione di anticorpi diminuisce, al punto da non impedire più il contagio. Dobbiamo, dunque, prepararci a ripetere le vaccinazioni, anche per chi ha fatto la doppia dose”, ha concluso il presidente. askanews

