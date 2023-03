Kiev: la Russia sta esaurendo le armi

“La Russia sta esaurendo le sue scorte di armi”. Lo scrive in un tweet il segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale ucraino Alexei Danilov. “Missili ed equipaggiamento militare sono stati accumulati per decenni”, si legge nel tweet, “i calcoli prevedevano una guerra lampo, non un utilizzo lampo”. “L’economia corrotta”, conclude Danilov, “non è in grado di fornire una copertura e gli aiuti esterni sono una questione di primaria importanza per la Russia terrorista”.

Secondo Zelensky, “sconfiggere Mosca sul campo di battaglia in Ucraina significa non combattere da nessun’altra parte in Europa e lungo i confini russi”. Poi, sostiene, bisogna “valutare il cambio di nome della Russia in ‘Moscovia’”. tgcom24.mediaset.it