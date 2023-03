Kiev: ’28mila volontari per la Guardia d’assalto’

Sono 28mila i volontari che si sono candidati per la Guardia d’assalto ucraina, tanto che ormai quasi tutte le unità sono state formate. Lo ha reso noto il ministro dell’Interno facente funzioni, Ihor Klymenko.

Superata una prima selezione, i volontari che sono stati accettati hanno già iniziato l’addestramento. Continua il reclutamento di altri volontari, per costituire una riserva. Klymenko, ricorda Ukrainska pravda, ha annunciato il 2 febbraio la formazione di otto brigate d’assalto della Guardia offensiva per rafforzare l’esercito nel compito di liberazione dei territori occupati dagli invasori russi.

“Abbiamo già accettato 28.000 domande di combattenti volontari. Naturalmente, non tutti entrano in queste unità, perché il processo di selezione è abbastanza duro”, ha affermato Klymenko che ha detto anche che l’addestramento sarebbe durato il tempo necessario per ottenere unità pronte al combattimento. “Le unità sono state per lo più formate e oggi stiamo reclutando ulteriori combattenti volontari in modo da avere una riserva per il futuro”, ha concluso il ministro dell’Interno ucraino.

https://tg24.sky.it/mondo/2023/03/11/russia-ucraina-guerra-ultime-notizie-diretta