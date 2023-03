“Bari è un Far west ma lo ‘sceriffo’ Decaro non si accorge di nulla”

Il parlamentare della Lega Davide Bellomo invia un messaggio al sindaco Antonio Decaro (Pd) su facebook.

“A #Bari ormai siamo al Far West.

Non passa giorno senza che ci sia un nuovo furto con spaccata nel centro della città. Ieri sera è toccato a una nota attività di ristorazione in via Piccinni, ventiquattro ore prima a una famosa pizzeria di via Argiro.

Lo “sceriffo” Antonio Decaro però non sembra accorgersi di nulla. Come se il problema non lo riguardasse, confermando di essere solo chiacchiere e distintivo.

In attesa che il voto dei baresi alla prima occasione gli tolga anche quello, e restino solo le chiacchiere.

Ormai la città non è più sicura, e non solo per questo tipo di furti, ma lui continua a narrare di un paese di Bengodi che esiste solo nella sua fantasia.

Chiederò a breve un incontro con il ministro competente per sollecitare un intervento che vada a supplire la palese incapacità del sindaco e ponga rimedio a una situazione diventata insostenibile.

I cittadini hanno diritto di vivere a Bari in totale sicurezza. Altrimenti le piste ciclabili e le aree verdi diventano solo uno specchietto per le allodole, il tentativo di raccontare una storia totalmente opposta rispetto a quella reale. “C’era una volta il west” era il titolo di un bellissimo film di Sergio Leone, ma nel territorio dello “sceriffo” Decaro il Far West è tornato di moda.”

Gruppo Lega – Camera

Lega – Salvini Premier”