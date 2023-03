Una donna di 45 anni è stata uccisa questa mattina a colpi di martello dal figlio ventitreenne, di origini pakistane. L’omicidio è avvenuto in un appartamento in via Sommeiller 32, nel centro di Pinerolo (Torino). A nulla sono valsi i tentativi di salvarla dei sanitari, la vittima, colpita al capo, è deceduta poco fa. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Pinerolo. https://www.today.it