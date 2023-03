Milano, vandali ‘ecologisti’ imbrattano monumento in piazza Duomo

MILANO – Questa mattina verso le 10:20 due attivisti ambientalisi, hanno imbrattato con vernice lavabile arancione il monumento equestre a Vittorio Emanuele II in piazza Duomo a Milano, utilizzando degli estintori. Dopo il lancio di vernice, hanno distribuito agli astanti dei volantini, lanciandoli al di sotto del basamento della statua.

All’arrivo, quasi immediato, delle Forze dell’ordine i due cittadini autori dell’imbrattamento hanno fatto resistenza passiva e sono stati allontanati e portati via dagli ufficiali di Polizia intervenuti. Le forze dell’ordine hanno infine portato i due attivisti ambientalisti in Questura, in via Fatebenefratelli.(ITALPRESS).Photo Credits: Carabinieri Milano