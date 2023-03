Covid, Bulgaria alla Ue: “Basta acquisti obbligatori di vaccini Pfizer”

Bulgaria a Ue: “Basta con questi acquisti di vaccini Pfizer”

La Bulgaria insisterà presso la Commissione europea per la rescissione del contratto con la Pfizer per la fornitura di vaccini contro il Covid 19. Lo ha dichiarato il ministro della Salute Assen Megidiev. Molto probabilmente, a suo dire, la posizione bulgara sarà appoggiata da altri sei o sette paesi Ue nel corso della riunione dei ministri della Salute a Bruxelles in agenda per la prossima settimana.

“La Bulgaria non ha più bisogno di vaccini”, ha rilevato Megidiev. “La fornitura obbligatoria di vaccini da acquistare in quantità così grandi, e che di conseguenza saranno distrutti per la scadenza, è estremamente irresponsabile e compromette l’immagine della Bulgaria, della Commissione Ue e dell’Unione europea”, ha aggiunto. Megidiev ha precisato che in Bulgaria sono state distrutte per scadenza lo scorso anno oltre 2 milioni di dosi di vaccino. Entro la fine di quest’anno Sofia dovrà importare altri 8 milioni di dosi di vaccini, secondo l’agenda della Commissione Ue, e parte del lotto è stato già pagato in anticipo. Il ministro Megidiev ha affermato che queste ulteriori importazioni sono una “spesa inutile”. “La distruzione stessa di queste ingenti quantità di dosi comporta una spesa rilevante”, ha concluso.

