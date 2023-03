Ranieri Guerra e 4 ‘tecnici’ indagati a Roma per “dati falsi a Oms”

L’ex numero due dell’Oms Ranieri Guerra e quattro ‘tecnici’ del ministero della Salute sono indagati in uno stralcio romano dell’inchiesta della Procura di Bergamo a Roma per il reato di ‘falsita’ ideologica’. Secondo i magistrati che hanno trasmesso a Roma gli atti per competenza sarebbero “responsabili per i dati falsi comunicati a Oms e Commissione Europea attraverso appositi questionari’.

Gli altri indagati oltre a Guerra sono “direttori generali della Prevenzione del ministero della Salute e direttori dell’ufficio 3, in qualita’ di focal point di Oms, e dell’Ufficio 5′: Claudio D’Amario, Francesco Maraglino, Loredana Vellucci. Mauro Dionisio. Reati che sarebbero stati commessi tra il 2017 e il 2020.

https://tg24.sky.it/cronaca/2023/03/08/covid-oggi-8-marzo-live