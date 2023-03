Nave Emergency verso Brindisi: 105 migranti a bordo

La nave Life Support di Emergency ha ricevuto la segnalazione di un’imbarcazione in difficoltà in acque internazionali di fronte alla Libia. Il comandante della nave ha informato immediatamente tutte le autorità competenti e ha attivato il rescue team. Sono stati prelevati 105 migranti. Alla nave, fanno sapere dalla Ong, è stato assegnato il porto sicuro di Brindisi, dove l’arrivo è previsto per la mattina di venerdì 10 marzo. tgcom24.mediaset.it