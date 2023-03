Migranti, Prodi: “è una necessità nazionale”

In occasione della manifestazione di Firenze di ieri c’è stato un “interessante primo confronto” per future alleanze del Pd, ma “Schlein deve definire il programma del Pd, solo quando c’è un programma definito può fare un’alleanza perché è traente”. Così Romano Prodi, ospite di ‘In mezz’ora in più’ su Raitre. Ieri “è stato bello, ma è stata solo un’esplorazione”, ha aggiunto.

Migranti

“É ora di rendersi conto che il problema dell’immigrazione va affrontato in un modo molto diverso da quello che è stato fatto in passato e da quello che viene fatto oggi. È ora di rendersi conto che è una necessità nazionale e va gestita come l’hanno gestita in Germania o in altri Paesi, cioè li vogliamo, quanti ne vogliamo, come li dobbiamo prendere, come li facciamo cittadini italiani: siamo un Paese che diamo la cittadinanza a della gente i cui trisnonni o quadrisnonni erano italiani, che non sono mai stati italiani, che non sanno neanche cosa sia l’Italia e non la diamo a persone che sono qui da vent’anni a fare i muratori o a fare le badanti”, ha detto ancora l’ex premier.

“Quando si vuole risolvere facendo in modo che le navi che debbono salvare salvino un po’ meno non è buon messaggio”, ha aggiunto. ADNKRONOS