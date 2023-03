UCRAINA, SARA’ LA NOSTRA ROVINA?

“Referendum sull’invio di armi a Kiev”

PIAZZA LIBERTA’ – intervento del prof. Daniele Trabucco, Associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato e Dottrina dello Stato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera)/Centro Studi Superiore INDEF. Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico., tratto dalla puntata di sabato 4 marzo 2023

PIAZZA LIBERTA’, il programma di informazione condotto da Armando Manocchia, è LA DIFFERENZA TRA INFORMAZIONE E PROPAGANDA perché: “Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza”

Gli altri ospiti della puntata sono:

PROF. ALESSANDRO MELUZZI Medico, psichiatra, criminologo; opinionin leader, saggista

PROF. GIUSEPPE ROMEO Professore; Avvocato; Giornalista; Saggista,

PROF. AUGUSTO SINAGRA Professore ordinario di diritto delle Comunità europee presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Avvocato patrocinante davanti alle Magistrature Superiori, in ITALIA ed alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a STRASBURGO.

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

PIAZZA LIBERTA’ è visibile in REPLICA su Byoblu il Martedì alle 14,30; il Mercoledì alle 9,30; il venerdì alle 9,30 e alle 23,00.