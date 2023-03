Taiwan, Cina: ‘pronti a combattere contro interferenze di forze esterne’

PECHINO, 03 MAR – Le forze armate cinesi sono “sempre pronte a combattere contro tutte le provocazioni di indipendenza” di Taiwan e “le interferenze di forze esterne in qualsiasi momento, difendendo risolutamente la sovranità nazionale e l’integrità territoriale”. E’ il monito del portavoce del ministero della Difesa Tan Kefei in risposta alla nuova vendita di armi Usa a Taipei annunciata mercoledì dal Pentagono del controvalore di 620 milioni di dollari. Il pacchetto, il nono sotto l’amministrazione Biden, include centinaia di missili per la flotta di jet F-16. E’ un’operazione alla quale “ci opponiamo con fermezza”, ha aggiunto Tan in una nota.

Il Dipartimento del Commercio americano, che sovrintende ai controlli sulle esportazioni, ha aggiunto altre 37 aziende alla sua lista nera, di cui 28 cinesi come quella di genetica BGI e quella di cloud computing Inspur perché accusate di rappresentare un “rischio significativo” per la sicurezza nazionale e di contribuire ai programmi di sorveglianza di Pechino. Immediata la reazione cinese: “Esprimiamo forte insoddisfazione ed esortiamo gli Stati Uniti a smettere di abusare di varie scuse per sopprimere irragionevolmente le nostre aziende”, ha tuonato nel briefing quotidiano la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning. (ANSA).