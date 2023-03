Berlino acquista Leopard 2 dismessi dalla Svizzera

Il ministero della Difesa svizzero ha reso noto di aver ricevuto una richiesta dalla Germania per consentire al produttore di armi tedesco Rheinmetall di acquistare alcuni carri armati Leopard 2 dismessi dalla Svizzera. Lo riporta il Guardian. Secondo la richiesta, i carri armati non sono destinati all’Ucraina, ma andranno a rifornire gli stock tedeschi dopo l’invio dei Leopard 2 a Kiev da parte della Germania e degli alleati della Nato e dell’Unione Europea.

Gli Stati Uniti annunceranno oggi un nuovo pacchetto di aiuti militari all’ucraina, del valore di circa 400 milioni di dollari e composto principalmente da munizioni, razzi per i sistemi di difesa anti-aerea Himars, munizioni per i veicoli da combattimento Bradley e veicoli gettaponte corazzati. Come ha annunciato il portavoce del Consiglio di Sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, l’invio di armi all’Ucraina sarà tra i temi in agenda nei colloqui tra il presidente Usa, Joe Biden, e il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, previsti oggi alla Casa Bianca. www.rainews.it