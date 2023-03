(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2023

Commissione inchiesta Covid alla Camera, Bassetti: Andavano protetti i fragili, invece i giovani stavano a casa e gli.anziani fuori

“Andavano protetti innanzi tutto i fragili, ma i giovani sono stati costretti a casa, mentre gli anziani andavano in giro per supermercati”. Così Matteo Bassetti, in Commissione d’inchiesta Covid alla Camera.