Lollobrigida: piano per far entrare in Italia 500mila migranti regolari

“Noi quest’anno lavoreremo per fa entrare legalmente quasi 500.000 immigrati legali. Questo può essere organizzato anche attraverso accordi multilaterali e bilaterali per sostenere l’immigrazione legale”. E’ quanto ha annunciato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida durante un punto stampa a margine dei suoi incontri a Bruxelles. “Lavorare sui flussi è la strada giusta, noi abbiamo un piano flussi disatteso da anni che può essere un’occasione per quelli che vogliono venire in Italia legalmente e in sicurezza”, ha aggiunto.

Leggi anche

► Migranti, Siniscalco (Morgan Stanley): UE apra agenzie del lavoro in Africa

Piu partenze più morti

“Più partenze corrispondono a più morti, questo è il dato assoluto. Quindi quello che va fermato sono le partenze per fermare i morti”., ha aggiunto il ministro . “L’Italia ha fatto tutto quello che poteva fare, e lo dicono i numeri. Abbiamo accolto più migranti di ogni altro, ma ora porsi è necessario porsi il problema a livello europeo, Non è possibile che una sola nazione si faccia carico del problema”, ha spiegato Lollobrigida ribadendo: “L’immigrazione illegale è nemica dell’immigrazione legale, noi non siamo contro la migrazione siamo contro l’illegalità”. TiscaliNews