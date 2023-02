Bill Gates si “beve” Ichnusa: ha investito un miliardo di dollari nella birra Heineken

C’è un filo rosso che lega la Microsoft con la Sardegna: Bill Gates ha investito un miliardo di dollari nel gruppo Heineken, che comprende la birra Ichnusa. Il magnate di Seattle non è considerato un appassionato di birra, ma ha deciso di investire in questo florido settore. L’investimento da circa un miliardo di dollari porta all’acquisizione del 3,7% di quote, circa 10 milioni di azioni, del colosso olandese della birra.

Bill Gates avrebbe acquisito 6,65 milioni di azioni a titolo personale e altri 4,18 milioni con il Bill & Melinda Gates Foundation Fund. La famiglia dell’Heineken, oltre l’omonima birra con la bottiglia verde, è composta in Italia anche dall’Ichnusa assieme a Moretti, Dreher e Messina. Tra le tante straniere, invece, ci sono l’olandese Amstel, l’irlandese Murphy’s e la messicana Sol.

Negli ultimi anni l’Ichnusa, da tutti nota come birra della Sardegna, ha guadagnato molto spazio nel mercato italiano. Prima non era semplice trovarla, mentre adesso in qualunque angolo della Penisola si può vedere una bottiglia coi Quattro mori. Ha contribuito molto a questa esportazione in Italia il successo dell’Ichnusa “non filtrata“. E quest’anno l’azienda con lo stabilimento ad Assemini e la testa tra l’Olanda e gli Usa cerca il bis con la neonata Ichnusa “Ambra limpida“.

