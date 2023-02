Usa e G7: “Nessun Paese aiuti la Russia o sanzioni durissime”

“Chiediamo a Paesi terzi e a tutti gli attori internazionali che cercano di aggirare le sanzioni fornendo sostegno materiale alla Russia di smettere immediatamente o dovranno affrontare sanzioni durissime”. Lo affermano i leader del G7 e gli Usa, in una nota congiunta dopo il meeting virtuale con Volodymyr Zelensky in occasione del primo anniversario della guerra in Ucraina.

Prima di avviare i negoziati, le forze ucraine devono liberare “la maggior parte possibile” dei territori. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Per essere forti nei negoziati, l’Ucraina deve essere forte sul campo di battaglia. Così possiamo raggiungere una pace giusta”, ha detto.

Zelensky: “I negoziati ci saranno, serve un vertice di pace”

“Sicuramente ci saranno negoziati” e “speriamo che ci possa essere un vertice di pace” a cui “partecipino quanti più partner possibili”. Lo ha detto Volodymyr Zelensky in conferenza stampa, aggiungendo che oggi “c’è più interesse a conseguire una pace come la vogliamo noi. Abbiamo dalla nostra parte la comunità internazionale e abbiamo fatto la nostra parte, ma la Russia ha intrapreso solo azioni aggressive”. tgcom24.mediaset.it