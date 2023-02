Usa, “Biden non ha ascoltato il discorso di Putin”

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden non ha ascoltato il discorso alla nazione dell’omologo russo Vladimir Putin: lo ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale americano, Jake Sullivan. Sullivan ha inoltre sottolineato come il discorso che Biden terrà nel pomeriggio a Varsavia non costituisce in alcun modo una riposta al leader russo.

“Non abbiamo organizzato questo discorso come una sorta di testa a testa, non è una gara di retorica con qualcun altro, ma un’affermazione positiva di valori e di una visione di come dovrebbe essere il mondo che stiamo cercando di costruire e difendere”, ha spiegato Sullivan.

Biden “cercava l’opportunità di collocare il conflitto ucraino in un contesto più ampio: il discorso farà specifico riferimento alla guerra ma anche alla più ampia cornice degli aggressori che cercano di distruggere dei principi fondamentali e quelle democrazie che stiamo cercando di radunare per difenderli”, ha concluso. ASKANEWS