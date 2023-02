Tajani: ‘staffetta Meloni e Biden a Kiev ha grande significato’

Roma, 21 feb. (askanews) – La staffetta a Kiev tra Joe Biden e Giorgia Meloni “ha un grande significato. Mostra l’unità dell’Occidente e della Nato nella difesa dell’indipendenza dell’Ucraina”. Lo dice il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in una intervista a La Stampa. Il ministro è in partenza per New York, dove parteciperà all’assemblea generale dell’Onu. “Verrà discussa una mozione di solidarietà all’Ucraina, finalizzata alla pace – anticipa Tajani – e restiamo convinti che il miglior modo per raggiungere la pace sia sostenere gli ucraini, affinché possano sedersi al tavolo del negoziato a parità di condizioni”.

Tajani ribadisce che l’Italia andrà avanti con l’invio delle armi all’Ucraina: “abbiamo già approvato il sesto pacchetto e l’invio del materiale è in via di perfezionamento. Tra qualche settimana, in collaborazione con i francesi, manderemo in Ucraina anche il sistema missilistico Samp-T per la difesa aerea”. Potremmo mandare anche nostri caccia? “Ancora non ne abbiamo parlato, ma nel caso dovremo coordinarci con gli alleati, capire che tipo di aerei manderanno loro, perché non ha senso consegnare agli ucraini modelli diversi, poi c’è il problema di addestrare i piloti. Insomma, mi pare praticamente impossibile che vengano inviati caccia italiani”.

“Se vogliamo arrivare alla pace – dice il ministro – dobbiamo fare in modo che l’Ucraina resti indipendente e difenda il proprio territorio, altrimenti non si potrà costruire un accordo.

Comunque, all’Assemblea delle Nazioni Unite a New York presenteremo e approveremo un documento, che speriamo possa essere una spinta verso la pace”.