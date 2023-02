Malore in casa, muore maestro di 53 anni

Il 53enne Mario Cario, originario di Settimo Torinese ma da pochi mesi residente a Candia Canavese perché maestro alla scuola elementare di Caluso, è stato trovato senza vita nella sua casa, dove a vegliarlo c’era solo la sua cagnolina Magoo. A dare l’allarme è stata la dirigente scolastica, che lunedì 13 febbraio, non vedendolo arrivare a scuola ha avvertito i soccorsi.

Nella casa a Candia sono giunti i vigili del fuoco insieme al sindaco Mario Carlo Mottino, ma per il maestro non c’era più nulla da fare: il suo cuore aveva smesso di battere.

Mario Cario lascia il papà Olindo, le sorelle Rita e Beatrice con le loro famiglie, in particolare le nipoti, che lo hanno salutato un'ultima volta oggi, durante i funerali nella chiesa parrocchiale di Settimo Torinese.