Zelensky: ‘presto in Russia non si troverà più un soldato’

Sei oggetti volanti sono stati avvistati durante l’ultima allerta aerea e la maggior parte sono stati abbattuti, ha reso noto l’amministrazione cittadina, citata dall’emittente di stato ucraina. Secondo informazioni non confermate dei media, scrive il Guardian, si tratterebbe di palloni con equipaggiamento di ricognizione, forse inviati per individuare e confondere le difese anti aeree.

“Dobbiamo fare in modo che questa primavera si avverta davvero che l’Ucraina si stia muovendo verso la vittoria. Questo vale per l’addestramento delle nostre forze di difesa, la fornitura di armi per il nostro Paese e la nostra iniziativa strategica nella guerra. Qualsiasi tentativo da parte della Russia di riprendere l’iniziativa deve essere contrastato. Sono fiducioso, lo faremo”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram.

“Il nemico sta già perdendo così tanti uomini, così tante risorse che presto sarà difficile trovare, ad esempio, un soldato in tutta la Russia. E il nostro compito – sottolinea – è assicurarci che ci sia sempre meno desiderio di mantenere i territori ucraini sotto occupazione. La liberazione della nostra terra è l’obiettivo per cui lavoriamo ogni giorno. Voglio ringraziare i nostri guerrieri. Ogni giorno la vostra difesa ci permette di preparare la futura liberazione delle nostre città e comunità. Non possiamo lasciare una sola possibilità a tutti gli occupanti. E non lo faremo”. ADNKRONOS