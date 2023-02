Una donna alla guida della Cassazione: Csm indica Margherita Cassano

Roma, 14 feb. (askanews) – Una donna diventerà per la prima volta in Italia primo presidente della Cassazione. La Quinta Commissione del Csm ha infatti indicato all’unanimità il nome di Margherita Cassano per l’incarico – finora mai ricoperto da una donna – di primo presidente della Suprema Corte.

La nomina di Cassano – attuale presidente aggiunto della Cassazione – dovrà comunque essere confermata dal Plenum del Csm: la riunione è prevista il primo marzo alla presenza del capo dello Stato e presidente del Csm, Sergio Mattarella. L’attuale primo presidente della Suprema Corte, Pietro Curzio, proprio ai primi di marzo lascerà l’incarico per raggiunti limiti di età.