Regionali Lombardia, Majorino: “Mi dimetto da europarlamentare”

”La vittoria della destra è netta. Io mi dimetto da parlamentare e resto in Regione”. Così Pierfrancesco Majorino, durante il punto stampa, dopo le prime proiezioni del risultato elettorale in Lombardia. ”Io – ha detto – mi dimetto da europarlamentare e e continuo in Consiglio regionale”. “Mi dimetterò da parlamentare europeo per rimanere in Consiglio regionale come è giusto e doveroso che sia per dare un contributo all’opposizione” aggiunge Majorino che promette di fronteggiare la maggioranza “in maniera determinata e molto propositiva”.

“Il risultato è netto, inequivocabile, siamo di fronte a un’altra vittoria della destra in Lombardia. Ho telefonato a Fontana complimentandomi con lui, come è giusto e doveroso fare. Il dato dell’astensionismo è un dato importante preoccupante che credo tutto il mondo politico non deve rimuovere o trascurare, ma tutto ciò non deve suonare come un alibi perché siamo di fronte a un’affermazione della destra assolutamente netta”.

“Abbiamo avuto una campagna elettorale molto complicata, la domanda che tutti si facevano era ‘chi arriverà secondo tra Majorino e Moratti’, non posso dire di aver raggiunto il consenso di Attilio Fontana, ma mi auguro che il Terzo polo rifletta sulla scelta che lo ha portato a sostenere Letizia Moratti”. ADNKRONOS