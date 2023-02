Sisma Siria: aiuti umanitari nelle zone controllate dai ribelli

BAB AL HAWA, 09 FEB – Il primo convoglio di aiuti per il terremoto sta raggiungendo le aree controllate dai ribelli in Siria. Lo ha dichiarato un funzionario del valico di frontiera di Bab al-Hawa. Si tratta del primo arrivo in Siria di un convoglio umanitario tre giorni dopo il terremoto del 6 febbraio, e questo malgrado tre valichi di frontiera con la Turchia di di Bab as Salama, Bab al Rai e Bab al Hawa, siano aperti da ieri. (ANSA).